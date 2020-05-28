韓瑜辣露酥胸美腿。（石智中攝）

韓瑜辣露酥胸美腿。（石智中攝）

三立新八點台劇《天之驕女》卡司發布記者會，藝人黃少祺、韓瑜、陳子玄、李家慶。

由魔力時代製作、金鐘導演馮凱執導的三立新八點台劇《天之驕女》已展開拍攝，28日舉辦首波卡司發布記者會，「黑心家庭」黃少祺、韓瑜、陳子玄與李家慶一家四口齊亮相，這也是黃少祺、韓瑜第三度配對，且第二度演夫妻。

該劇由台灣好戲《天之蕉子》劇情延伸出的第二代故事，在《天之驕女》中黃少祺與韓瑜再度合體，不過已從情侶進階成夫妻，陳子玄與新人李家慶就是他們的兒女，特別的是，黃少祺飾演的角色張嘉良就是《天之蕉子》中壞事做絕的張瑞坤，出獄之後，改名張嘉良重新開始，沒想到老天給他一個機會，認識了萬代集團千金韓瑜，從此命運大改造，獲得了名利、愛情，日子過得風生水起，變身為萬代集團的駙馬爺，是張瑞坤的2.0版，黃少祺笑說角色特色就是延續瑞坤的「壞」和「當種馬一次就中」，他還自嘲是「種馬2.0」。

黃少祺透露，雖然床戲至目前為止沒有很多，但劇本上說會是「精疲力盡」的那種，而且導演馮凱要求床戲要「拳拳到肉」，甚至有一場床戲劇本上還括弧寫著「一秒脫衣」，他笑說自己已經「練好了」，他先看了網路影片，有自信可以超越網路影片中的主角 ，「要練一秒脫衣練到從容、很輕鬆，畢竟是個種馬嘛！」

黃少祺、韓瑜第三度配對。（石智中攝）

黃少祺、韓瑜新戲演夫妻，陳子玄、李家慶演兒女。（石智中攝）

黃少祺、韓瑜新戲演夫妻，陳子玄、李家慶演兒女。（石智中攝）

韓瑜則笑說，她只要多準備幾套可以誘惑他的睡衣就好，其他露的就交給黃少祺，還說黃少祺給她很大壓力，因為之前休息一年過得太舒服懶散了，所以胖了3、4公斤，雖然不建議大家過度減肥，但身為女演員還是希望瘦一點比較好。

韓瑜這次演出直接當20多歲小孩的媽，她坦言「感覺是同事們還在演同輩，突然變成我的小孩，還需要調適心態，轉移目標的方式就是盡量血拼，因為裝備要足！畢竟眼富貴人家就要有貴婦樣，目前光是品已經訂了兩批、衣服看到喜歡就買，也從國外訂了一些特別的鞋子，包包也花重本添購，製裝費已經超過6位數」。

陳子玄與李家慶也說到現在都還不敢開口叫「媽」，私下只敢叫「仙女姊姊」，韓瑜故意威脅他們：「誰敢叫我媽，我就一拳揮過去。」陳子玄笑說，她連叫媽媽都不敢，「如果是叫阿爸、阿母，我應該會飛到外太空、再也看不到明天的太陽吧！」

(中時 )