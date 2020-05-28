副總統賴清德參訪台語文創意園區。（吳敏菁攝）

副總統賴清德28日參訪彰化台語文園區和賴和紀念館，表示香港正風風雨雨，台語是我們的母語，這次來有很大的意義，面對媒體提問外交部長吳釗燮不排除對岸「下一步可能對台灣動武」，賴清德簡單表示，相信吳部長對外發表這樣的說法，有他的根據和想法。

副總統賴清德下午參訪全國唯一以推動台語文的台語文創意園區，財團法人關懷文教基金會事長周清玉、總統府資政姚嘉文、彰化縣長王惠美、前彰化縣長魏明谷、立法委員黃秀芳、陳秀寶、陳素月、彰化市長林世賢、埔心鄉長張乘瑜、福興鄉長蔣煙燈等都一起陪同。

台語文創意園區成立於2018 年，擔任行政院長時賴清德曾來過，他表示，推動台語文園區，一步一腳印走過，對於保護母語的用心，特別欽佩，尤其推動國家語言發展法已三讀通過，讓臺灣各族群的母語都成為臺灣的母語，用自己的意志來保護母語，特別對園區有所貢獻的人致上最大敬意。

賴清德表示，不管事政治上什麼樣主張，面對外來力量一定要團結，邁向國際社會和連結，有能力和決心面對各種外來力量。

(中時 )