有「技職奧運」美譽的俄羅斯喀山國際技能競賽(WorldSkills Kazan )，於去年新增「3D數位遊戲藝術」職類。看準趨勢、為培訓更多遊戲產業的專業人才，東南科技大學攜手華碩(2357)、勞動部、台灣遊戲產業合作發展協會、TAVAR社團法人台灣虛擬及擴增實境產業協會、Intel與NVIDIA等產官學界共同合作，於今日(5/28)宣布由華碩量身打造的「3D數位遊戲藝術訓練中心」正式啟用。

3D數位遊戲藝術訓練中心配置ASUS WS690T工作站與ASUS VA24EHE超低藍光護眼螢幕，期許學生能於電競風格十足的訓練基地，體驗更勝以往的電腦設備、精進專業領域的各項技能與職能，成為未來卓越出眾的電競產業人才。

政府近年來對遊戲與電競產業多所著墨，而遊戲與電競的3D動畫及角色設計，是遊戲與電競產品是否吸引玩家目光的重要元素，具備極致效能的硬體設備，對於技能培訓而言更是重要。

3D數位遊戲藝術訓練中心採用ASUS WS690T工作站與具ASUS Eye Care護眼技術的ASUS VA24EHE超低藍光護眼螢幕，即使是長時間使用，也能提供優異效能、保護眼睛，讓學生能不受限地揮灑無限創意，提升3D數位遊戲藝術的專業技能。

東南科技大學數位遊戲設計系投入人力物力等各項資源，建置3D數位遊戲藝術訓練中心，其目的在於成為全國3D數位遊戲藝術職類人才培訓與技術研究交換的重要平台，除了結合產官學資源，培訓學用合一的3D數位遊戲藝術工程師以外，進而培訓國內技能競賽各級選手來為國增光，最後成為3D數位遊戲藝術職類相關技術的資源與研發中心。

華碩聯合科技開放平台業務處副總經理江尹涵表示，華碩的電競品牌ROG玩家共和國，多年來深耕電競產業發展與活動賽事，思考如何運用最新科技，持續創新打造各式重裝精銳，為遊戲產業與教育界加溫、挹注更多成長動能。

這次很榮幸攜手東南科技大學成立3D數位遊戲藝術訓練中心，以超凡卓越的硬體設備，滿足3D數位遊戲藝術類人才的使用需求，也希望藉此表達對於數位遊戲教育的支持。

(時報資訊)