聯邦銀（2838）今（28）日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利0.1元、股票股利0.7元，合計派利0.8元。展望今年，聯邦銀將持續拓展各業務規模、強化非傳統式金融服務聚點，並新增河內代表人辦事處，持續拓展海外經營版圖。

聯邦銀2019年淨收益138.66億元、年增8.91％，歸屬母公司稅後淨利33.59億元，年增13.62％，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1元。逾放比率為0.15％、備抵呆帳覆蓋率749.68％，維持良好資產品質。

展望今年，聯邦銀表示，將持續投入各項業務規模擴展、建置數位化服務流程及深耕MIT產業，並強化非傳統式金融服務據點，如與超商、LINE Pay Money等業務合作，與線上、線下金流服務鏈結，推廣更多元的新興支付方式。

此外，聯邦銀近年積極拓展海外經營版圖，繼陸續在香港、越南設立代表人辦事處後，今年再新增設置河內代表人辦事處，以提供客戶更便利、國際化的金融服務。

(時報資訊)