新冠疫情肆虐，走到哪兒沒有戴口罩，幾乎處處行不得。近日一名女子去郵局領包裹，因沒戴口罩而遭拒，但下一秒她在眾目睽睽下，魔術般地變出了「口罩」，也讓周圍人 都看傻了眼。

據大陸上海《看看電視》」報導，這件讓人驚訝的「變身秀」發生在烏克蘭首都基輔的一家「Nova Poshta」郵局，當天一名年輕女子前來領取包裹，由於沒戴口罩，櫃檯工作人員拒絕為她服務，誰知這名女子二話不說，當場演出「脫衣秀」！

女子沒戴口罩不讓進郵局，卻立馬脫下？女子當場脫下牛仔褲，將內褲也脫了下來。（圖取自《看看新聞》）

沒戴口罩不讓進郵局？女子當場脫下內褲套在頭上，立馬變身蒙面，順利領到包裹。（圖取自《看看新聞》）

從郵局閉路電視拍到監視影片顯示，怒氣衝衝的女子當著大廳裡所有人的面，直接脫掉牛仔褲，再脫下內褲，往頭上一套立馬蒙住口鼻，接著穿回牛仔褲。全程不過37秒，一氣呵成，驚呆了在場所有人。結果這名女子繼續和櫃員交涉，順利地取到了包裹。

這段辣眼視頻在當地網路社群曝光後，網友沸騰了，有人指責她行事有點誇張，也有人認為她被逼無奈才出此下策。

據報導，「Nova Poshta」郵局發言人稱，事發郵局員工要求這名女子戴上口罩，表示願意免費提供口罩，但她仍拒絕使用。Nova Poshta表示不會對這名客戶的行為向警方舉報。

(中時電子報)