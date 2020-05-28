大里甲興托嬰中心空間規劃首重安全，環境色系以明亮、溫暖為主。（黃國峰攝）

大里甲興公托慶滿月，台中市長盧秀燕與小小孩們一起玩遊戲，小朋友們逗趣模樣，讓現場溫馨又愉快。（黃國峰攝）

大里第二座公設民營托嬰中心「甲興托嬰中心」開幕滿月，28日舉行慶祝活動，台中市長盧秀燕到場慶賀，並送出滿月紅蛋，與家長、小孩一同慶祝，她說，未來會持續盤點適當地點，力拚公托倍增，提供家長托嬰最好的服務。

盧秀燕28日出席甲興托嬰中心滿月慶祝活動，除逐一發送滿月紅蛋外，還關心該中心的托嬰狀況，了解家長托嬰需求，並與小小孩們一起玩手眼協調能力遊戲，小朋友們逗趣模樣，讓現場溫馨又愉快。

盧秀燕表示，大里區是台中新興地區，人口快速成長，已躍升台中人口數第三多，年輕家庭也快速增加，她上任時大里沒有公托中心，在她上任一年多就拚出兩座公托，盼滿足家長公托需求，未來會持續盤點適當地點，力拚公托倍增。

社會局長彭懷真表示，大里地區0–2歲人口多，青年托育需求大，甲興托嬰中心空間規劃首重安全，，有10位專業人員，照顧40位未滿2歲兒童，帶領他們在日間生活空間、探索學習遊戲區和用餐區健康快樂成長。讓家長大力讚賞說，當初會選到甲興公托，是因為設施完善、環境舒適，能讓他們安心工作打拚。

社會局表示，甲興公托中心收托時間為週一至週五上午8時到下午6時，每月收費7,000元，並協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者，均可報名登記，額滿為止。

(中時 )