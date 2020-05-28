疫情改變生活習慣、社交活動，53%的消費者宅在家開伙，廚具商業全國聯合會理事長賴文炳28日指出，反而讓廚具使用量「疫」外大增，加上第一季因為有節能補助及春節除舊布新的傳統，廚具業可說是少數不受疫情影響的行業。

但是，賴文炳指出，有逾半的消費者宅在家開伙，顯示的是逾半的消費者不到店裡消費，雖然第一季業者普遍沒有受到疫情影響，可是從四月開始業績出現下滑的現象了。

所以，為了提振業者的生機、也為開創商機，同時配合政府即將發放振興券的政策，賴文炳率全國各地廚具公會、800多家門市舉辦「全民拼防疫、消費滿額贈」的廚具推廣活動，讓「宅在家開伙」不會因為解封而告結束，賴文炳希望透過推廣活動，讓宅在家開伙成為疫情過後的新生活運動。

特別是，賴文炳指出，為因應年輕一輩的數位應用，廚具也能透過遠端、雲端，運用手機APP監控，讓在家開伙也可以很科技、很時尚。

(工商 )