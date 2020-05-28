（台屏農與澳商Tony Veivers進行視訊洽談。圖／貿協提供）

為突破新冠肺炎疫情衝擊，經濟部貿易局與外貿協會27日一連二場線上活動，就台灣農產品與加工品舉辦優良農產品發表與台南農產品採購進行直播，其中最受矚目的是澳洲開放台灣鳳梨進口，貿協邀請到Coco Fresh與Tony Veivers等2家澳洲通路集團買主進行視訊採購，有望促成台灣第1櫃鳳梨出口澳洲。

「Global G.A.P. （全球優良農業規範）臺灣農產及加工製品產品發表會」，有來自6縣市具Global G.A.P.認證的農產食品業者參與，包括台屏農、雲林新湖、高雄合豐、台南品利、嘉義東晟、台中東勢等，向國際買主行銷台灣蔬果、果汁、果乾、水產加工品等，此次包括來自日本、韓國、馬來西亞、印尼、澳洲、緬甸、菲律賓等15國超過百家通路商及進口業者參與線上視訊發表會。

而「2020年台南熱帶水果及加工品國際採購日」，總計安排32家水果產品出口業者，與來自中、日、韓等8國、24位買主進行108場線上洽談。貿協表示，此次買主人數創下歷年新高，其中較受到國內業者矚目的買主則來自澳洲、荷蘭、日本與韓國等。

為協助業者掌握今年澳洲宣布開放台灣鳳梨進口商機，積極布局進軍當地市場，貿協邀請到Coco Fresh與Tony Veivers等2家買主，其中Coco Fresh有當地水果領導通路商Big John的支持，銷售通路涵蓋全澳水果販售商、團購及水果店，對彬瑪公司的鳳梨報價表示滿意，有機會促成台灣第1櫃鳳梨出口澳洲。

荷蘭買主Eubranch耕耘荷蘭市場多年，已成為當地最大的台灣產品網購平台，除銷售國內知名的曾拌麵，並已預購台灣火龍果、蜜棗、蓮霧、芭樂及鳳梨釋迦等，此次洽談有意引進新品項愛文芒果，並與泰吉國際貿易公司洽談與報價，為盛產季節的芒果銷售預作準備。

此外，今年日本廠商參與踴躍，6家廠商中較大買主為經營網購及型錄銷售的OISIX，年營業額高達7.6億美元，每年服務超過600萬個日本家庭，此次洽談採購目標鎖定有機生鮮蔬果，安全、健康的理念與台灣國際農業開發公司不謀而合，有機會引進鳳梨品項銷售；而有「珍珠王子」之稱，在大阪經營連鎖手搖飲料店的Grace公司，遇上享有「鳳梨西施」之稱的旺豆食品公司，雙方一拍即合，日方有意進口冷凍鳳梨，進軍日本手搖飲料市場。

至於韓國Jinwon Trading對外年採購金額高達8,000萬美元，銷售通路遍及COSTCO、Home Plus、Hyundai Department Store等，為台灣水果的最大進口商，此次相中擁有蒸熱處理廠的南瀛公司，具有價格與交貨期的優勢，明年有機會進入該供貨商名單。

(工商 )