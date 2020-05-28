行政院今（28）日公布應屆畢業青年就業措施，勞動部祭出3大方向、6項計畫。在青年就業端，勞動部勞動力發展署表示，青年可以同時透過多個方案來求職，只要符合條件，例如「青年就業獎勵計劃」與「特定行業就業獎勵」可以同時請領，最高可領13.8萬元。

在青年勞工端，勞動力發展署表示，青年就業獎勵計劃是鼓勵應屆畢業生儘速投入職場，只要在今年底前穩定就業3個月，就會發給2萬元，持續穩定就業達6個月，即使跨到明年，還會再加發1萬元，等於每人最高補助3萬元；特定行業就業獎勵部分，則是鼓勵青年投入包括特定製造業、照顧服務業及營造業，就業1至6個月，每月發給5千元；7至12個月每個月發給6千元，13至18個月，每月發給7千元，每人最高可領10.8萬元，而這兩項計畫可以同時請領。

在練專長的部分，青年參加產業新尖兵試辦計畫，將不論結果是否就業，全額補助參訓費用。勞動部勞動力發展署指出，只要上台灣就業通登錄，報名要參與這項計畫，再獲得憑證後，就可以憑證免費參訓一次，最高可補助10萬元，同時參加職前訓練期間，還會按月提供「學習獎勵金」，符合5+2重點產業課程每月8千元，其他課程每月3千元，最長12個月為限，每人最高補助9.6萬元。

(工商 )