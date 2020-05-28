高市三民派出所員警日前深夜執勤，熱心盤查一名在超商前呆坐的高齡老婦，意外尋獲兩小時前剛報案的走失人口。員警耐心陪聊直至家屬趕抵現場，家屬接回老婦時感激不已。

三民所巡佐巢義信、警員林揚學日前雨夜執勤時，在建國三路上超商前看見一名老婦坐在店外、一臉茫然，不像要購物或等朋友，員警擔心老婦衣著單薄著涼，上前關心。老婦稱睡不著出來散心，走累了在這休息。

員警查證老婦身分發現，老婦就是2小時前被報案的走失人口。當時一名年輕男子至派出所報案，說他的阿嬤因為與家人吵架、負氣離家出走，不曉得去向，請求警方幫忙協尋。

老婦表示，稍早與家人爭吵氣憤未消，才出來散心，暫時不想回家，但員警考量老婦年事已高、走路還須拄著拐杖，隨即聯繫其家人到場。

等待的過程中，員警耐心與老婦侃侃而談，老婦的孫子抵達後連忙向警方道謝。臨走前老婦還抱怨員警太雞婆，員警則笑說能平安回家就好。

(中時 )