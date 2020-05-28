台南市北門區南鯤鯓代天府即日起解封，原先內殿架起的鐵柵欄都已經拆除。（莊曜聰攝）

台南市學甲區慈濟宮入廟規畫動線都已撤除，信眾入內參拜做好自主管理即可。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情趨緩，民眾生活逐步恢復正常，各大廟宇參拜信眾也逐漸回流，南市北門區有「台灣王爺總廟」稱號的南鯤鯓代天府，現在正值李府千歲進香期，因疫情管制措施，與往年相比人潮少了近9成，廟方在近日解封，不再進行人流管制，大殿也開放入內；西港區慶安宮、學甲區慈濟宮也先後解封，交由參拜信眾自主管理。

農曆年後新冠疫情爆發，正好遇上神明慶典的「旺季」，為了拚防疫，遶境及進香等科儀不是取消就是延期，廟方也啟動人流管制，固定動線、戴口罩量體溫、保持社交距離等，就是要「順時中」。

幅員廣大的南鯤鯓代天府不但在殿內管制參拜，香客大樓及餐廳都停止對外開放，也勸說交陪境取消、縮小進香團規模，使得每年最為熱鬧，被列為國定民俗的李王、范王進香期，減少9成信眾，廟埕空蕩蕩，成了最冷清的進香期。

廟方指出，因疫情趨緩，已經超過40天沒有本土病例，因此即日起解封，殿內的柵欄都撤下，不再管制動線，香客大樓、餐廳重新開放登記住宿及用餐，建議信眾若未能保持安全距離還是要戴口罩，廟方每日的消毒工作仍會持續，另外6月25日端午節當天，也將舉辦「庚子年端午防疫消災祈福法會」，祈求疫情退散。

另外以「西港香」、「學甲香」聞名的慶安宮、慈濟宮等廟宇也陸續解封，開放信眾自由入內參拜，慈濟宮上半年延期的「學甲香」是否會舉行，考量到中央流行疫情指揮中心對遶境活動仍不鼓勵，後續廟方將討論後再行決定。

(中時 )