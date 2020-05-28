大陸人大通過香港版國安法草案，立法院長游錫堃今天召集朝野協商，準備針對「香港版國安法」發表國會共同聲明，經各黨團討論，決議各派1名代表，於明天上午共同磋商，提出朝野聲明後，預計明天上午就會送立法院院會宣讀。儘管無法律效力，但仍可視為台灣最高民意機關的立場宣示。

面對香港國安法進入立法議程，立法院在時代力量的號召下，於今天召開朝野協商，要針對香港局勢，匯集朝野黨團提出立法院的共同聲明。時力立委邱顯智指出，「香港版國安法」對香港影響重大，侵害民主自由，盼能透過國會的共同聲明，對此修法表達立場。

國民黨立法院黨團總召林為洲指出，台灣應針對港澳條例第18條做更具體的修正，讓在香港爭取民主自由的港人在受到政治迫害後，由台灣給予更多協助，而不是像蔡英文總統所說，要停止適用港澳條例，改以救援方案取代，這會變成「雨天收傘」。

邱顯智也說，針對港澳條例第18條，台灣應進一步針對港人申請政治庇護的資格、條件給予更明確的依循。

由於朝野均有共識挺香港，因此經協商後，敲定由國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨各自提出聲明草案，於明天上午定稿後，就送院會宣讀。

(中時 )