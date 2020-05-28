台中市政府勞工局積極向中央爭取對視障按摩師的紓困協助，經多次協商，日前勞動部公告職業工會加保、領有按摩技術士證或執業許可證，且無一定雇主的視障按摩師，提供每人每月1萬5000元補貼，1次發給3個月共4萬5000元，先前已領自營作業者3萬元補貼，還可領差額1萬5000元。

勞工局長吳威志指出，市府除加派人力受理及審核，更設置視障按摩師單一服務窗口，即時回應相關補貼資訊，日前更前往台中市按摩業職業工會慰問受理人員，市府將配合中央「從速、從簡、從寬」原則，加速行政流程，維護視障按摩師權益。

吳威志表示，他特提醒按摩師持續落實防疫措施、實名制登記來客，每天勤洗手消毒、全程戴口罩工作，落實環境清潔，使用過的耗材也要更新，讓民眾安心消費。

張姓視障按摩師說，他當按摩師已經20多年，疫情尚未發生前，每半個月至少有近10位客人；今年初因疫情影響，來客數減少影響收入，感謝中央與地方推動補貼措施，盼解決生活困境。並感謝勞工局提供「防疫、進修、設備、清潔、行銷、紓困」等「手護」6計，提升民眾消費信心，減緩疫情衝擊。

(中時 )