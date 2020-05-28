議員建議打撈落入在海裡的石雨傘。（東管處提供／楊漢聲台東傳真）

歌手沈文程《來去台東》膾炙人口，歌詞提到多處台東景點，台東成功鎮知名風景區「石雨傘」也被提到，台東縣議員楊秋珍28日在議會總質詢時提到，傳說石雨傘有好幾隻，但目前僅剩下1隻，其他被大浪打落，其實可以打撈起來，再造時石雨傘。

石雨傘是東海岸十分有名的地質景觀，位在成功鎮北方10公里的海岸，長達1公里的海岬，屬於石灰岩隆起的海蝕地形，有著嶙峋的礁石、狹長岩岬、平衡岩、壺穴、海蝕門等豐富的海蝕地貌。

楊秋珍表示，聽老一輩的長者說，石雨傘其實有很多隻，但被大浪打下，沉入海底，目前岸上僅剩1隻石雨傘，有很多潛水客在海底都有看見，應跟相關單位探討打撈上岸，重新再造「石雨傘」。

對此台東縣長饒慶鈴則回應，將石雨傘從海中打撈上岸不僅工程浩大，也需要專業的技術，況石雨傘風景區為東管處管轄，會與東管處研議，是否真能找出可行性方法。

(中時 )