行政院研擬在7月發放振興券而且不排富，發放方式朝每位民眾支付1千元可拿3千元的振興券方向實行，台東縣議員陳宏宗在總質詢時建議台東縣長饒慶鈴，不必等中央發放，縣府自主發放100元振興券來提振經濟。

新冠肺炎疫情趨緩，各縣市政府拚觀光，中央發放振興券，台東縣也傳出自主籌措財源來發放100元振興券的聲音。

陳宏宗表示，刺激消費不要等中央，等中央緩不濟急，台東縣可以自籌財源，每個人發放100元的振興經濟券，贊同中央發放振興券而不發放現金的作法，因為現金民眾會存起來，振興券則有使用期限，民眾最後必定要使用。

台東要超前部署，陳宏宗強調，新冠肺炎之後台東百業蕭條，縣府要超前部署，自主來發放100元振興券，定可以刺激經濟，促進消費，帶動台東發展。對此饒慶鈴則回應，方法很好，但要經費一定先往中央來努力，台東縣人口有21萬6000人，1人發放100元，需要2160萬的經費，會再進行評估，研議是否可行。

(中時 )