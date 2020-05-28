銅鑼鄉長謝昌年28日上午宣誓就職。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

第18屆銅鑼鄉長補選由前鄉民代表會主席謝昌年，以3411票脫穎而出，28日上午在中平集會所舉行補選鄉長宣誓暨交接典禮，由副縣長鄧桂菊主持及監誓，謝昌年宣誓就職後，在縣府主計處副處長袁美玲、財政處副處長王淑馨監交下，從代理鄉長黃純德手中接下印信，正式就任銅鑼鄉長。

苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長徐耀昌恭喜謝昌年正式就任銅鑼鄉長，同時感謝代理鄉長黃純德在2個多月代理期間，順利完成代理任務，並如期完成鄉長補選工作。謝昌年則感謝鄉親支持，強調選擧是一時，選後需要大家團結合作，共同推動鄉政，為地方建設發展打拚。

鄧桂菊指出，54歲的謝昌年曾任銅鑼鄉第17、18、19屆代表，其中，第18屆擔任主席，對鄉政運作並不陌生，銅鑼鄉有3個工業區及新設立的銅鑼科學園區，是苗縣重要的生產基地，地方產業升級及永續發展指日可待，期待鄉長謝昌年以新人新政之姿，在未來2年7個月的任期，克盡職守，打造繁榮的銅鑼鄉。

(中時 )