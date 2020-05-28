肺炎疫情意外創造搬運床商機！投資台灣事務所28日召開審查會議，會中通過根留台灣與中小企業等7家業者投資，其中宜蘭的八貫企業，就是因這次肺炎疫情，讓式醫療等級氣墊床及急救搬運床等需求浮現，因此擴大投資4億元蓋新廠。

事務所指出，本周通過八貫企業走根留台灣投資方案，另外還有謙伸工業、重宙企業、超賀健康科技、植享家公司、可寧衛蘇伊士及某不具名台灣最大PE夾鏈袋製造商等6家中小企業。總計「投資台灣3大方案」已帶動510家企業投資約1.14兆元，預估創造8.33萬個本國就業機會，後續尚有41家企業排隊待審。

深耕宜蘭的八貫企業是全球唯一同時擁TPU二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，多年來鎖定醫療、救生、戶外及航太等高階利基市場。由於肺炎疫情大幅提高各式醫療等級氣墊床及急救搬運床等需求，帶動八貫TPU機能布業績成長。由於原有廠房已不敷使用，預計斥資近4億元在宜蘭龍德工業區新建3千坪廠房，導入智慧化高周波產線，第一期產能擴建至少增聘36名本國工程技術職人才。

(工商 )