開發金控今（28）日舉行109年第一季線上法人說明會，由於新冠肺炎疫情造成全球金融市場震盪，首季因投資未實現評價損失，稅後淨損新台幣4.88億元，然而，四月相關評價隨疫情趨緩，重現回升反彈，未實現評價損失金額縮小，整體獲利回穩，四月份自結稅後獲利為20.56億元，前四月累積稅後獲利為15.67億元。開發金控發言人張立荃表示，集團全面盤查並評估授信資產與投資組合之信用品質，加強評估及監控頻率，各子公司持續優化資產或產品結構，著眼發揮金融整合經營最大綜效。

開發金控將於6月12日舉行股東會，董事會已通過108年股利配發政策，擬議配發每股現金股利0.6元，與向來穩定的股利政策目標一致。至於併購中國人壽的進度，張立荃表示，將於近日呈報董事會進行併購方向的初步具體規劃，待通過後則將定期向主管機關報告；而日前決議出售的南京東路開發金控大樓，則已經委託戴德梁行進行公開標售，預計可在年底之前決標。

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