潘瑋柏《創使者世界巡迴演唱會》Live USB將於下個月推出，繼上週宣傳短片中，潘瑋柏自嘲「發片瘦」並到辦公室親自監督宣傳照，本週短片更模仿週刊跟拍影像，直擊潘瑋柏私下到小吃店豪吃滷肉飯的模樣。影片以「狗仔」角度一路跟著潘瑋柏，模仿週刊雜誌記者語氣，提到潘瑋柏一身的行頭，包括黑口罩、黑帽子，完全是巨星出巡的架式，「偷拍」他從車上走下車緊接著迫不及待走進小吃店的樣子。

潘瑋柏一坐進小吃店，立刻親切地與店家打招呼，接著彷彿眼中只有美食，自顧自的點起他的最愛「雞魯飯」大口狂嗑，在街頭上演「吃播秀」，不少人看了影片忍不住笑說潘瑋柏「根本沒包袱」，還有網友留言「半夜看了潘瑋柏影片 整個也想嗑起滷肉飯，肚子都餓了」，潘瑋柏吃播形象深植人心，私底下的一面全都露。

潘瑋柏目前手上還有數檔實境節目在下半年等待出演，為了新發行，他事前留下今晚（28日）空檔舉辦線上直播，與許久未見的粉絲們聊聊他最近的近況。因疫情無法舉辦公開活動，寵粉的他辦起「線上簽名會」，替歌迷簽VIP PASS，邀請歌迷陪他邊簽名邊聊天。

潘瑋柏（左）到小吃店裡準備享用美食。（華納音樂提供）

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