張立昂近來接拍台視、三立全新周日偶像劇《浪漫輸給你》，和宋芸樺合作飆戲，在百忙之中仍展現對音樂的熱情，推出新創作〈輸給你〉，成為該劇的片尾曲。而演唱片頭曲〈記得捨不得〉的同門師妹蔡佩軒剛好當天和他一前一後在製作人JerryC的錄音室配唱，她得知張立昂28日生日快到了，特別貼心準備蛋糕和禮物提前為師兄慶生。

讓一踏進錄音室就聽到「生日快樂歌」的張立昂開心說：「太感謝了！」他也許願：「首先希望Ariel和我演唱的片頭片尾曲，都能得到大家的喜愛、能有好成績；再來希望《浪漫輸給你》能收視長紅，大家會喜歡這部戲；還有最希望疫情快快過去、大家都能身體健康！」蔡佩軒再送上紓壓香氛蠟燭當生日禮物，表示要讓張立昂能在忙錄的行程中，回到家可以徹底放鬆休息。

此外，張立昂日前為戲曝光、露出健壯胸肌和完美腹肌的劇照，眾人大讚他最近身材太好、太帥、太性感等一連串讚美的辭彙瘋狂竄出，讓張立昂險些招架不住，「大家都覺得ok嗎？其實尺度比較大的照片我不太敢看，會覺得害羞。」並透露：「後面應該還會有尺度大一點的劇情。」

(中時 )