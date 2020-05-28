以爆濃巧克力OREO奶蓋「黑鬍子奶茶」闖出名號的台中知名奶蓋茶飲－鬍子茶Who’s Tea，五月首度進軍台北信義區，除了全系列熱門茶飲通通喝得到，更推出夏日限定款，除了有招牌奶蓋，還可以大口品嚐當季鮮甜水果，來上一杯打擊艷陽高溫。

豪邁地在杯裡放進一大塊西瓜果肉「芝士多肉西瓜青」，加入獨家黃金比例調製的台灣高山青茶、四季青茶Mix西瓜汁，再鋪上一層招牌鹹甜奶蓋，溫潤茶香帶有淡淡的西瓜甜味，加上奶蓋鹹香讓人更加欲罷不能，喝完飲料還能大口品嚐果肉，多層次口感很可以；此外另有一款西瓜汁搭配檸檬的「滿杯西瓜檸檬青」，酸酸甜甜的滋味，餐後來上一杯，解膩又消暑。

新推兩款西瓜及一款芒果的夏日消暑飲品。（圖／鬍子茶Who’s Tea）

即日起凡購買兩杯飲品，其中一杯為西瓜系列，即贈「瓜瓜小涼扇」一支（贈完為止）（圖／鬍子茶Who’s Tea）

另一款超人氣的「芒果雪霜大福」，預計於6/12上市，不只放入滿滿果肉，以香草冰淇淋為基底，加入去油解膩的綠茶，除了放入滿滿的芒果果肉外，再加上Ｑ軟麻糬，先喝綠茶與芒果交織的甘甜，再混合香草冰淇淋變成芒果牛奶，最後搭配麻糬及果肉一起享用，彷彿用飲品在品嘗道地的日式大福。

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(中時電子報)