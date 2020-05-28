嘉義市長黃敏惠28日宣布「有條件」解封有陪侍服務的酒店、舞廳，自4月9日中央下禁令後陸續停業月餘的全市32家業者，即日起可申請復業，市府將函發「自主檢查表」給業者，通過市府稽查的業者可恢復營業。

市府建設處表示，業者必須符合中央流行疫情指揮中心5月8日所訂的4項防疫條件及安全規範，保持社交距離室內1.5公尺，如室內座位距離達1.5公尺可採座位梅花座，如座位距離未達1.5公尺應增設隔板區隔。

落實個人衛生防護，如戴口罩、場所入口處量測體溫及提供酒精消毒或相關洗手設備；落實實名制及環境消毒；消防安全檢查申報合格、建築物公共安全檢查申報合格。

因應新冠肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心4月9日對全台酒店、舞廳下令全面暫停營業，嘉義市32家登記為小吃店、商行、視聽娛樂等店家，因警察局與市府聯合稽查小組臨檢，實際上是有女陪侍的酒店，陸續停業至今1個多月，業者渴望復業。

(中時 )