被譽為桿上蜘蛛人的台電人員，爬上電線桿展現搶修技術。（台電提供／許家寧基隆傳真）

台電基隆管理區啟用北台灣最大的瑞芳訓練場，提供第一線維修人員精進技能。（台電提供／許家寧基隆傳真）

台電活化舊宿舍，改建為第一線技術人員最佳訓練基地。（台電提供／許家寧基隆傳真）

台電基隆區營業處活化新北市瑞芳區一處老舊宿舍，28日完成改建，作為有「蜘蛛人」之稱的電線桿維修員訓練基地，這座為北台灣最大、設施最完整的訓練場所，精進台電人員各種專業技能，提供基隆與北海岸地區民眾更優質的供電服務。

即將邁入颱風季，每次颱風過境期間，電桿、供電設施遭到破壞，造成停電，經常可以看到台電人員冒著風雨在約8公尺高的高空進行搶修，盡速恢復供電；台電公司28日正式啟用瑞芳訓練場，提供第一線維修人員模擬停電搶修的訓練環境。

台電副總經理王耀庭與基隆區營業處長張建川昨共同舉行揭牌，啟用典禮過後，一群未來的「桿上蜘蛛人」台電養成班新進學員，穿上標準工作服及安全帽、配戴安全工具，迅速爬上電線桿實地操練配電線路維護，展現平日工作培訓成效。

張建川說，瑞芳訓練場內設有完整的架空及地下配電訓練設施，符合甲級與乙級配電線路技能檢定所需，甚至可提供職訓單位作為檢定測試場，北部地區學員未來可免去遠赴高雄檢定，在符合北部氣候及工作環境的考場考照，更貼近作業現場。

瑞芳訓練場未來不僅是基隆區員工訓練技術的新場所，也提供北部其他區處培訓新進人員及提升在職員工能力場域，藉由完善的訓練設備，讓員工學習、相互切磋技藝，傳承、精進技術，對於提升基隆及北海岸地區供電品質也有莫大助益。

(中時 )