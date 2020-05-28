2020台北羽球公開賽今年預計9月1日登場，不過今年因為新冠肺炎疫情，屆時能否開放外籍選手來台參賽，或是相關防疫措施還待討論，但教育部體育署署長高俊雄對比賽進行表示樂觀其成。

中華羽協日前透露，已經將比賽防疫計畫成交體育署、轉達給中央流行疫情指揮中心，辦理比賽一切遵照政府政策及指揮中心指示，高俊雄今天在體育署例行記者會表示，已協助將羽協的計畫呈交指揮中心，也會跟中心反應有時間上的壓力，希望可以盡快收到回覆。

不過高俊雄也說，目前疫情難預測，也不確定8月時情況會如何，目前一切都言之過早，但對於辦理台北羽球公開賽樂觀其成，國際及兩岸運動組組長許秀玲補充：「雖然世界羽聯（BWF）有規定5月底前要有確切比賽辦理計畫，不過今年因為疫情，BWF也保有彈性，可以允許異動，體育署這邊也會持續和指揮中心保持聯繫，隨時掌握最新進度。」

台北羽球公開賽屬於BWF世界巡迴賽超級300賽事，將成為今年羽球賽季走過疫情、恢復比賽首站最高等級賽事，因此受到羽球迷矚目，不過外國選手要來參賽，可能還需視其國家疫情來決定是否拒絕入境，或是來台後要隔離幾天才能出賽，且選手隔離期間在台食宿等花費都須自理，也不確定是否影響外國選手參賽意願。

(中時 )