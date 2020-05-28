網紅控店家「強迫買單」咖啡店老闆PO監視器反擊 (中天新聞)
卡卡兒號召粉絲洗店家負評 (圖／翻攝自卡卡兒IG)
卡卡兒號召粉絲洗店家負評 (圖／翻攝自卡卡兒IG)

在IG上擁有32萬粉絲的網美「卡卡兒」日前控訴遭店家霸凌，只因自己腳淋濕想換鞋，卻遭店家以禁止換裝、拍業配照刁難，號召粉絲給一星負評，店家得知後一怒之下公布監視器畫面，瞬間逆轉風向，打腫卡卡兒的臉。

前天(26日)卡卡兒在自己臉書上控訴，當天結束拍攝，帶著行李箱到知名咖啡店「Bonica」喝下午茶，想要換鞋卻遭店家以禁止換裝、業配為由制止，當下不滿想要離店，卻被店家要求付錢拿餐才能走人，她認為店家還沒開始出餐，卻被要求付錢，根本是強迫消費。氣得她不斷發抖，離去前把飲料摔在馬路上，還被店家撿起杯子塞進友人包包，搞得有人包包內都髒掉。

卡卡兒在文末痛批「惡劣的店家一定要讓大家知道，強迫消費、限制人身自由態度又惡劣，你們敢去嗎」，更在IG留言下號召前去網友洗一星負評。

店家得知後，隨即發出聲明反駁，並PO出兩段監視器畫面。透過監視器畫面可以看到，卡卡兒不僅在店內直接席地而坐，打算換鞋，走出門口後，更回頭瞪了店家一眼，隨即把飲料杯砸在店門口，接著轉頭就走，店家見狀追了出來，上前理論。

店家反擊，直說「在店內直接換鞋，妳有想過其他客人感受嗎？」，且有眼尖網友發現，卡卡兒聲稱是因為淋雨鞋子濕掉才打算換鞋，但一看監視器畫面，門外的馬路根本是乾的，甚至有人去查氣象局網站，指出當天台北市降雨量根本為零，揭穿卡卡兒謊言。

真相曝光後，卡卡兒臉書跟IG都遭網友洗版怒嗆「這年代流行惡人先告狀嗎」、「人不要臉天下無敵」、「作賊喊抓賊」、「看到摔飲料那幕我才氣得發抖」、「不反省自己還有臉發文」、「網美就是被妳這種人搞臭的」、「基本尊重都沒有，還想要別人態度好」、「當眾換鞋，隔著螢幕都能聞到妳腳臭味了」、「換鞋不會滾去廁所換？」。

文章來源：爆料公社
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⚠️我第一次被店家這樣欺負！這樣侮辱！我此生難忘！⚠️ （文章有點長，希望你們認真看完😭，大家以後小心 @bonicacafe 這家店） 今天原本跟Vika開開心心要喝下午茶，選好位置後，因為下雨關係，鞋子濕了，我要換鞋 。 (第二張照片）此人立刻衝過來，手插著腰且頤指氣使的指著店內一張寫著密密麻麻小字的*小相框*說「那裡有寫，我們這裡禁止商業攝影！不能拍衣服不能拍飾品只能拍生活照！」 我說「我只是換個鞋，沒有要換衣服，也沒有在賣東西」 他說「我怎麼知道？反正你不能換鞋子」 .....我傻眼.......... 禁止商業攝影很正常 但我拍了嗎？我腳濕了換雙鞋不可以嗎？他這是什麼態度？憑什麼把我當賊似的瞪著我？ 我說「好，我本來就可以不拍照，但我也不想待在這裡了」 （他對我這種態度，我非常不舒服，我想離開） 結果他攔住我不讓我走，要我付錢！ 我說「我點的飲料**你們還沒做**，我要取消，為什麼不可以？」 我不想理他，準備要走！ 他說「我來叫警察，你們不准走！」 .....我再度傻眼...... 過了一會兒，我看他根本沒叫警察 我們又拿起東西要走 他雙手擋在門口不讓我們走(請問？我可以告他妨害人身自由嗎？) 從一開始，我不過要換雙鞋子，不能拍照不能好好講嗎？要這樣嚇唬人？欺負人？ 這種氣氛下，我不想消費想離開，竟然說要叫警察？ 他擋在門口，叫裡面的店員把飲料做出來並強迫我們買單！ Vika付錢之後，他得意的開門了。這種種遭遇，讓我生氣的發抖⋯一出門口，我一點都不想喝這杯，把飲料摔在地上！ 結果，在我們上計程車之前，他追過來，把剛剛地上的飲料垃圾塞進Vika 的袋子裡！讓Vika袋子裡的東西都髒掉了。 @bonicacafe 一間店 開門做生意，是這樣對待客人的嗎？ 在ig po了一大堆照片，都是假的嗎？ 對客人這種態度，這樣欺負二個女生，這是一間做生意的咖啡廳該有的態度嗎？ 以上字字句句完全屬實，如有不實願意，負法律責任，也歡迎拜託你來提告! 他以為欺負完我們倆個之後就結束了，就沒事了？ 我已經找律師，消保官了，後續會再和你們講。 如此惡劣的店家！！！！ 一定要讓大家知道！！！ 這種強迫消費、限制人身自由、又惡劣態度的店 你們敢去嗎？

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(中時電子報)

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