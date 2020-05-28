網紅控店家「強迫買單」咖啡店老闆PO監視器反擊 (中天新聞)

卡卡兒號召粉絲洗店家負評 (圖／翻攝自卡卡兒IG)

在IG上擁有32萬粉絲的網美「卡卡兒」日前控訴遭店家霸凌，只因自己腳淋濕想換鞋，卻遭店家以禁止換裝、拍業配照刁難，號召粉絲給一星負評，店家得知後一怒之下公布監視器畫面，瞬間逆轉風向，打腫卡卡兒的臉。

前天(26日)卡卡兒在自己臉書上控訴，當天結束拍攝，帶著行李箱到知名咖啡店「Bonica」喝下午茶，想要換鞋卻遭店家以禁止換裝、業配為由制止，當下不滿想要離店，卻被店家要求付錢拿餐才能走人，她認為店家還沒開始出餐，卻被要求付錢，根本是強迫消費。氣得她不斷發抖，離去前把飲料摔在馬路上，還被店家撿起杯子塞進友人包包，搞得有人包包內都髒掉。

卡卡兒在文末痛批「惡劣的店家一定要讓大家知道，強迫消費、限制人身自由態度又惡劣，你們敢去嗎」，更在IG留言下號召前去網友洗一星負評。

店家得知後，隨即發出聲明反駁，並PO出兩段監視器畫面。透過監視器畫面可以看到，卡卡兒不僅在店內直接席地而坐，打算換鞋，走出門口後，更回頭瞪了店家一眼，隨即把飲料杯砸在店門口，接著轉頭就走，店家見狀追了出來，上前理論。

店家反擊，直說「在店內直接換鞋，妳有想過其他客人感受嗎？」，且有眼尖網友發現，卡卡兒聲稱是因為淋雨鞋子濕掉才打算換鞋，但一看監視器畫面，門外的馬路根本是乾的，甚至有人去查氣象局網站，指出當天台北市降雨量根本為零，揭穿卡卡兒謊言。

真相曝光後，卡卡兒臉書跟IG都遭網友洗版怒嗆「這年代流行惡人先告狀嗎」、「人不要臉天下無敵」、「作賊喊抓賊」、「看到摔飲料那幕我才氣得發抖」、「不反省自己還有臉發文」、「網美就是被妳這種人搞臭的」、「基本尊重都沒有，還想要別人態度好」、「當眾換鞋，隔著螢幕都能聞到妳腳臭味了」、「換鞋不會滾去廁所換？」。

(中時電子報)