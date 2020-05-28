迅得(6438)積極搶進半導體，今年下半年及明年可望分別增加一家半導體晶圓廠客戶，迅得副董事長王年清表示，隨著半導體佈局發酵，未來半導體設備將成為公司業績成長的推手，今年獲利有機會重回2018年水準，明年業績亦可望比今年好。

迅得機械專攻智慧工廠生產設備，設備產品包括搬運、倉儲、物流等，過去應用產業以PCB、光電為主，由於光電產業處於供過於求，迅得淡出光電產業，轉攻半導體產業智慧製造商機，將產品研發重心放在半導體設備，開發以半導體廠為主的AMHS系列設備，公司於去年順利躋身為晶圓大廠設備供應商，預計今年下半年及明年可望再分別增加一家半導體晶圓廠客戶。

除現有AMHS系列設備，迅得亦針對強調精度及機械手應用的晶圓搬運設備進行開發，希望擴大設備產品的深度，與日系廠商分食市場。

去年迅得半導體設備營收約3到4億元，約佔公司營收比重10%到15%，受惠於晶圓大廠訂單穩定成長，迅得機械預估，今年半導體設備營收可望拉升到6億元以上，佔公司營收比重可望近20%。

隨著另外兩家晶圓廠訂單可望到手，預估明年半導體設備佔比將進一步拉升到30%，公司目標是3年內(2022年)半導體佔營收比重達40%到50%，成為推升獲利成長的主要動能。

迅得第1季合併營收6.46億元，年減18.72%，由於產品組合不錯，合併毛利率27.65%，僅年減0.13個百分點，稅後盈餘3357萬元，與去年同期持平，每股盈餘0.57元；前4月合併營收10.32億元，年減8.22%。

大陸新冠肺炎疫情獲得控制後，各地加速復工，帶旺迅得大陸事業部，目前大陸產能處於滿載，預估第2季及第3季可維持每月平均1.2億元業績。

王年清表示，公司營運不追求營收成長，以提升毛利率及獲利為目標，今年獲利有機會重回2018年水準，明年業績亦可望比今年好。

(時報資訊)