奈米醫材(6612)下午舉行法說會，董事長特助朱詩愷指出，公司的技術服務、權利金收入主要來自歐美地區，現在正是新冠肺炎疫情最嚴重的地區，原本去年底預估今年營收有機會成長1成以上，不過依目前情形來看，今年營收將和去年持平，低於去年原本預期。

受疫情干擾，台灣及歐洲醫療院所暫緩非急迫必要性的手術，對人工水晶體需求產生遞延，但西班牙已在日前解封，朱詩愷說，水晶體已在飛機上，預期西班牙醫院下周就可以開始動手術，市場所遞延的需求可望漸漸開始回升。

至於美國子公司AST配合麻州政府居家避疫政策，Q2情形不佳，希望下半年市場遞延情形可以恢復。

奈米醫材今年高階功能性人工水晶體台灣取證時程規劃上，兩項產品愛視睫「aspicio TM EDOF」、愛視睫「aspicio TM Multifocal」皆已獲TFDA許可，預期都將在今年底取得健保碼，實際可銷售的時間將會落在明年，對明年度營運做出貢獻。另外，愛視睫「aspicio TM Trifocal」預期將會在明年初獲得TFDA的許可。

奈米醫材大陸子公司碩創已在3月23日全數恢復生產，由於現在還沒產生營收，所以沒有受疫情衝擊，不過產品法規認證因公部門及檢測所延後復工，可能發生推遲。

碩創今年初完成增資，大陸水晶體臨床程序正在準備中，希望年底前可以先做好臨床前置的作業，另外，8月將參加廈門舉辦的CCOS展會，積極拓展業務。

(時報資訊)