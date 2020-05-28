華擎(3515)正式發佈旗下最新的AMD B550晶片組主機板。B550主機板不但支援AMD Ryzen桌面處理器，更支援PCIe 4.0標準，相容市面上最快的PCIe 4.0 M.2 SSD以及顯示卡。此次共有5大系列，預計在6月底於全球同步上市，其中Taichi和PG Velocita系列屬於高階的主機板。

華擎主機板事業處總經理李正揚(Chris Lee)表示：「ASRock華擎AMD B550系列主機板將PCIe 4.0這項振奮人心的創新技術推向主流市場，華擎提供了非常完整，從入門到高階的主機板，包括Taichi、PG Velocita、Extreme、Steel Legend以及Pro4等5大系列，提供給DIY愛好者市場各式廣泛的選擇。」

AMD公司副總裁兼總經理Chris Kilburn也表示：「我們看到使用者對電腦系統的需求越來越廣泛與彈性，從遊戲到內容創建，各領域使用者對於系統的要求比以往都還要來得更廣。」「AMD很高興能夠透過最新的AMD B550晶片組，將第三代AMD Ryzen桌面處理器和頂尖PCIeR4.0技術帶給主流使用者們。」「從ASRock合作夥伴那裡，AMD相信新一代的B550平台將提供在過往主流平台上，從未見過的靈活性和強大功能！」

華擎這一次發佈的旗艦板-B550 Taichi擁有16相數位供電技術以及Dr.MOS，為最高性能的Ryzen桌面處理器提供充沛且細膩的電源供給，即便是重度超頻也能夠完全勝任。搭配XXL特大號散熱片和2OZ銅箔PCB作為根基，有效提高轉換效率，能使溫度保持更低，系統更穩定。

而B550 PG Velocita則是Phantom Gaming系列旗下的一個全新高階產品線，14相數位供電搭配Dr.MOS的B550 PG Velocita充滿了不折不扣的強勁性能，以及不屈不撓的外觀。「Velocita」是義大利文的「速度(Velocity)」，註定要給玩家一個快速和無與倫比的遊戲體驗。

不只是強化了供電性能，大多數華擎B550產品採用新一代的高速2.5G網卡，以獲得最快速的網路性能。它是家用NAS、串流媒體中心和創作者備份、線上遊戲玩家以及旗艦主機愛好者的理想之選，比起傳統GbE家用網路，2.5倍的高速網路性能能夠享受明顯更快的檔案傳輸和備份連接體驗。

除此之外，ASRock B550主機板採用了全新Nahimic音效軟體。有別於傳統音效軟體，只能針對3.5mm音效輸出孔的設備進行音質調教，USB電競耳麥或是高檔DAC將無用武之地。但Nahimic Audio可以應用在各式USB、藍牙、WiFi或是HDMI等音訊設備，提供醉人的聽覺饗宴，充滿氣勢且動態豐富的細節。Nahimic內建的Sound Tracker功能還可以將遊戲音效視覺化。

(時報資訊)