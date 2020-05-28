景文專校創辦人張萬利因滯納遺產及贈與稅罰鍰，行政執行署台北分署及受新北分署囑託執行共1400多萬元，將張萬利所有位於新店的2筆土地進行拍賣，28日以252萬8800元拍定車子路的土地，這也是首件台北分署以通訊投標方式拍定的案件。

張萬利是景文專校創辦人，之後因掏空校產、錢進海外弊案在2000年與妻子張蔡月桂潛逃出境被通緝迄今。張萬利在台北及新北都有滯納遺產及贈與稅罰鍰，合計1400餘萬元，台北分署執行拍賣2筆張萬利名下土地追繳積欠款項。

拍定的土地位於新店大學詩鄉社區後方的山坡，面積2萬5010平方公尺，2016年就進行拍賣，但因這片土地是雜木林，無路可通達，影響民眾應買意願而流拍，經過6輪拍賣後，終於昨28日以252萬8800拍定。

與車子路同時拍賣的還有張萬利位於新店惠國段底標金額2215萬元的土地，可惜這筆土地仍舊流拍。由於張萬利還有許多民間債務人向法院聲請參與分配，因此，即使2筆土地都拍定，繳納遺產及贈與稅罰鍰外的餘額，仍不足民間債權人分配。

(中時 )