囝仔菖在獄中學兩手夾筆寫字，投書媒體斷掌案是起因他阻止對方擄人勒贖案。（程炳璋攝）

綽號囝仔菖的劉子賢，在獄中寫信投書媒體，供稱斷掌真相起因一起擄人勒贖案。（程炳璋攝）

發生在2014年中秋節的新化斷掌案，遭人剁斷雙掌丟包醫院的劉子賢，後因槍砲案件入獄服刑，他對斷掌是因「黑吃黑」的傳聞耿耿於懷，在獄中向台南地檢署告發洪姓凶嫌涉及擄人勒贖不起訴，又2度投書媒體，供稱因阻止對方擄人勒贖才遭來斷掌之禍。

綽號囝仔菖的劉子賢，在獄中投書媒體強調自己非黑吃黑捲入斷掌案。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

36歲劉子賢綽號囝子菖，在6年前8月底先被警方查獲大批軍火，同年9月7日中秋節前夕，遭結識40歲友人洪政軍（綽號紅龜仔）設局，當晚被押往善化區蒙眼斷去雙掌，再丟包到安南醫院，案件聳動而轟動一時。

警方破案後，洪政軍未服刑選擇逃亡通緝，失去雙掌的囝子菖後因槍砲案入獄，他對外傳因向洪政軍借槍不還，才招來斷掌之禍的謠言感到忿忿不平，四處陳情投書找公道。

囝仔菖先向台南地檢署告發洪嫌涉及一起酒店女經理的擄人勒贖案，自己出面斡旋救回該女，轉而公親變事主，招來洪嫌反目成仇，在新化一處鐵皮屋設局斷掌案。此案因證據不足，去年底不起訴處分。

他再以雙手夾筆寫字，兩度投書媒體，供稱自己根本不會改槍，以自己當時的火力，更不需向洪嫌借槍，否則入獄後早就供出這把「傳說中的槍枝」換取減刑，斷掌恩怨則起因於一起擄人勒贖案。

他提到，洪政軍在2014年7月至8月間，先向他借槍枝稱要「辦事」，遭他拒絕，洪不久就在中西區一家酒店綁架了一位女經理，要女經理的男友「環保南」花300萬贖人，「環保南」轉而找上他幫忙。

囝仔菖答應出面斡旋，向洪嫌稱「你擄的對象是女生，傳出去很難聽」並謊稱女經理是自己的國中同學，要求放人。最後他開車到永康交流道下載回該位女肉票，此事卻被洪嫌認為是擋財路，埋下兩人心結，成為斷掌案導火線。

囝仔菖在2014年中秋節前一晚接獲洪嫌設局電話，他自認道上的輩份較對方高，過於輕敵，並未持槍，只帶著一盒月餅就前往新化鐵皮屋，竟誤中埋伏，過程中他因未求饒，且稱「一定討回來」，才遭對方發狠斷掌。

斷掌後的囝仔菖本來意志消沉，自暴自棄，經過家人鼓勵重新振作，以兩手夾筆自學寫字，今年初更在獄中成婚，若素行良好，預計明年5月前可獲假釋。

當年承辦此案的善化派出所所長陳碧章回憶道，囝仔菖與紅龜仔兩人當年對斷掌案動機都避重就輕，紅龜仔稱是私人恩怨，囝仔菖並未提及擄人勒贖案件，現場槍枝為紅龜仔所有，辦案時，從道上聽說囝仔菖是個會幫助社會弱勢的人。

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(中時 )