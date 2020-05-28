新北市議會28日一讀通過「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」送法規會審查，新北市交通局長鍾鳴時28日在議會答詢時表示，新北執行oBike清除專案行動，已拖吊6308輛，拍賣所得不到2萬元，後續交通局將依法向業者追討1569餘萬移置費及保管費。

鍾鳴時表示，oBike業者缺乏自主管理能力，車輛破損故障，違停棄置影響市容，交通局多次通知業者仍無法有效改善，去年6月嚴禁oBike利用新北道路佈放車輛營業，並聯合環保局、警察局和高灘處執行專案行動，動員29區清潔隊人力、調派民間拖吊業者，全力清除，全部移置於八里拖吊場。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，交通局多次寄發雙掛號的公文要求業者自主巡查，並通知業者領回oBike，全都無人招領。

許芫綺表示，oBike清除專案行動共計拖吊清除6308輛，業者已退出市場，交通局於去年11月辦理拍賣，最後終在今年3月以每輛3元賣出，獲利不到2萬元。後續交通局將依法向該公司追繳1569餘萬移置費及保管費。

鍾鳴時表示，「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」今天經市議會一讀通過送法規會審查，未來實施後，業者需繳納使用權利金和保證金，並規範業者的權利義務，對車輛違停，市府可依法移置、保管和拍賣，以有效管理共享運具，遏止亂象再生。

(中時 )