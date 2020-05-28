副總統賴清德參訪台語文創意文化園區。（吳敏菁攝）

副總統賴清德28日參訪彰化台語文創園區，彰化縣長王惠美一心懸念彰化市鐵路高架化，繼昨日親自向交通政務次長陳彥伯爭取後，今日又再度當場拜託賴副總統能再推一把。

王惠表表示，擔任立委時，就持續為彰化市鐵路高架化請命，當時擔任行政院長的賴副總統曾允諾幫忙，今天再度拜託他，縣府已經送件至交通部，請賴副總統務必要再「PUSH」推一下。

賴清德表示，彰化市鐵路高架化是彰化人的心聲，過去在魏明谷當縣長的時候他就積極爭取這項重大建設，只要核定，不會因為換人，重大建設就沒有了，中央的執政是有延續性的，立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶等都在立院積極爭取，彰化縣的發展需要藍綠共同合作，台灣更是要團結，才有辦法面對外來的挑戰。

彰化縣「台語文創意園區」是全台首座，委託財團法人關懷文教基金會經營管理，隨後賴副總統一行先後參觀藝文館、親子館、音樂館及戲劇館等園區設施，親自體驗台語文化之美。

(中時 )