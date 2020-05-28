行政院今（28）日公布應屆畢業青年就業措施，勞動部祭出3大方向、6項計畫。針對雇主端的「青年就業旗艦計畫」以及「僱用青年獎助計畫」兩項計畫，勞動部勞動力發展署表示，僱用獎助的薪資線參考初任薪資訂在2.8萬元，但計畫上路日期未定。

勞動部部長許銘春曾在立法院透露，在雇主的僱用獎助部分，將考慮每人每月補助1.2萬元。但根據公布的僱用青年獎助計畫，雇主僱用青年薪資達2.8萬元以上，每僱用滿3個月，一次發給2萬元，最長以12個月為限，等於每僱用一人最高可補助8萬元。

勞動力發展署就業服務組組長陳世昌解釋，這項僱用獎助其實是一直隨著疫情變化在討論，原本疫情稍嚴峻時，曾討論過每人每月1.2萬元的版本，但隨著疫情趨緩，為了避免造成22K效應、以及防止企業裁老換新，設計出最新的版本。

以薪資線為28K為例，就是以最新的初任人員薪資2萬8,231元為參考，不分行業別，僱用滿3個月，一次發給2萬元。陳世昌指出，因此設計需僱用滿3個月才可以獲得2萬元補助，就是希望在雇主的僱用動機上做到最小的干擾。

為了防止裁老換新，陳世昌強調，在計劃公布之後，雇主在申請到請領補助的期間，不可實施無薪假、也不得資遣勞工，但整個計畫細節仍待公布；至於上路時程，陳世昌坦言，必須視整個就業市場情況而定。

(工商 )