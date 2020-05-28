台灣國際造船公司3號碼頭28日上午舉行中鋼運通20.8萬載重噸原料專輪「中鋼榮耀輪」命名典禮，由台船董事長鄭文與中運董事長李新民共同主持，並邀請中鋼公司業務副總經理劉敏雄夫人鄭旨芬為此新船命名及擲瓶。

「中鋼榮耀輪」船長299.7公尺；船寬50.0公尺，型深25.0公尺，滿載吃水18.5公尺，載重噸達208,339噸。在節能技術方面，除採用台船歷經數年研發成果之劍艏(Sea Sword Bow, SSB)設計，亦有量身設計之節能推進組合，含高效能螺槳設計、可回收螺槳旋向動能和螺槳?渦流損失之節能扭曲舵和節能舵球設計；劍艏不僅在靜水中有優異的阻力性能表現，相較於傳統球形艏設計，在不同海況之實海域，能有效提升船速馬力性能，再加上住艙外型採低風阻設計，有助降低油耗。

在環保方面，船隻採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20％的氮氧化合物排放量。

在硫化物排放方面，新船安裝硫氧化物（SOx）洗滌系統（脫硫器）來減少硫化物的排放，達成IMO 2020年之0.5％燃油排放含硫量標準；另配備壓艙水處理器，能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞。

該輪由中國驗船中心擔任領導船級(Leading Class)，且登記註冊為國輪。因應智慧化IoT世代之來臨，在各方的努力下，本輪完成大數據收集之裝備架設與衛星網路架構，未來將可藉由數據監控與資料科學之研究成果，進一步探索未知的領域。

台船秉持實海域最佳化設計理念(Seaway Optimum Design & Operation, SODO)，以及4IntShip計畫，替中鋼運通量身打造新一代船舶，加上根留台灣的決心，可謂「節能環保有智慧，在地價值最可貴」，讓台灣卓越的造船工藝再次閃耀於世界舞台。

(工商 )