（高雄大學生活圈面積1330.51坪的第10標，每坪底價約23.14萬元，總價約3.07億元，是此次土地標售的最大面積和最高低價標案。圖／高雄地政局提供）

高雄地政局長黃進雄28日舉行記者會，宣佈將在6月17日，進行109年度第2季開發區土地標售，共有12標12筆建地，合計總底價約11.39億元，此次除了再釋出中都2筆土地，高雄大學生活圈也釋出3筆，其中，「住三」面積1330.51坪的第10標，每坪底價約23.14萬元，總價約3.07億元，是此次土地標售的最大面積和最高低價標案。

黃進雄表示，高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成、以及新台17線興闢，已營造優質社區環境，此次推出3標3筆土地，其中2筆住三用地，都是大面積土地。

面積1330.51坪的第10標，每坪底價約23.14萬元，總價約3.07億元，基地位於大學38街，近中山高中及家樂福，第11標土地約1312.90坪，每坪底價約22.47萬元，底價約2.95億元，基地臨大學17街，近高雄大學及援中國小，二者都適合興建景觀大樓。

他說，中都重劃區因為串連美術館及農16特區，已成為高雄市最大的住宅聚落，地政局以往一推出土地標售，投資人即爭相搶進，此次再釋出2標2筆建地，1筆面積約192坪，臨20米十全三路，具中都溼地公園第一排景觀，另1筆位於遼北街，近中都溼地公園及兒童遊戲場。

高雄地政局土地處分科長郭陽春指出，第87期重劃區是市縣合併後，高市府於岡山區第一個完成的土地開發區，位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，重劃後，擁有完善的道路系統、公園綠地、以及毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群，堪稱北高雄最有發展潛力的新社區。

他說，地政局這季首次推出2標2筆土地，第7筆面積約346.68坪，每坪底價約30萬元，總價約1.04億元，基地臨20米介壽路，正對兆湘國小，附近有公13、公14、陽明公園及劉厝公園，區位條件佳，詢問度非常高。

至於第77期市地重劃區，因為位於鳳山區快速道路省道台88線旁，近中山高五甲系統交流道，重劃後成為建商推案的重點地區，郭陽春表示，此次推出2筆土地，面積各約48.63坪及22.8坪，分別臨和成路及代德二街，近88快速道路及鳳翔國中，交通便利區位佳，增值潛力無窮。

地政局長黃進雄特別提醒，第2季土地標售作業已經公告，而今年度已更新投標單格式，有意投標者，應以新式投標單投標，以免投標無效作廢。

(工商 )