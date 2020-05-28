桃園國際機場第三航廈土建工程招標案28日舉行招標說明會，桃機公司共提出八項優化招標條件方案，吸引廠商投標，說明會吸引68家廠商參與。桃機公司總經理林祥生表示，桃機公會向參與設的施工團隊提供協助，建立夥伴關係，共同完成這項重大建設。

有鑑於第三航廈主體工程多次招標均以流標收場，日前行政院核定修正計劃，將預算提高105億元至445.3億元，除了經費外，工期與施工簡化等招標條件大幅調整優化，希望增加廠商進場投標誘因，預計8月截標。

此次說明會有來自國內及日本、韓國、馬來西亞、印尼等國的68家廠商代表與會，不乏多間大型知名營造廠商，針對本次的優化方案，與會廠商也多予以肯定，有助於提升廠商參與投標意願。

林祥生表示，桃園國際機場在這次新肺疫情的國際能見度很高，桃機航廈常出現在全球各大媒體，不過桃機航廈旅客數增加，仍急需建立國門意象和台灣新地標，第三航廈興建的重要性不亞於當年十大建設，期盼廠商不要以承攬其他工程的商業思維，來完成這座「傳世代表作」，同時也向全球工程界展現興建先進航廈的技術、能力。

這次招標最重大調整，即是參考包含工資、材料近年波動的市場行情，將工程經費增加至443億元，此外工期也從原先52個月，延長至60個月，並且採用三階段分段施工，「北登機廊廳」預計2024年完工，「航廈主體」預計2025年底完工，「南登機廊廳」預計2016年初完工。此外，對於營建業缺工問題，也專案放寬外勞限制，預估可由1,200人，增加至2,400人。

(工商 )