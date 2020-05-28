大陸電信設備巨頭華為遭到川普政府封殺，甚至連向美企採購半導體產品，也變成幾乎不可能的事情，加上5月22日美國商務部對大陸33家企業以及機構等列入實體清單，大陸資安巨頭奇虎360也在名單上，然而，大陸無人機大廠大疆卻屢屢躲過封殺令。

從中興通訊禁售令，到研發DRAM 產品為主力的福建晉華也遭到美國出手制裁，以及後來的華為5G設備，大陸監視器巨頭的海康威視，以及資安管理的奇虎360，陸續被列入美國貿易黑名單之內。

來自深圳的「大疆創新」（DJI），2006年由汪滔創立，專攻研發民用無人飛行載具以及航空攝影系統，在2009年~2014年間，大疆銷售額每年以2~3倍的速度增長，光是2014年，大疆就銷售約40萬架無人機。目前大疆的產品在全球市占率高達70%以上，甚至在美國市場超過80%以上的占比，為全球最大的無人機廠商。

不過，美國參議院2019年7月通過的「國防授權法案」(National Defense Authorization Act， NDAA)，禁止美國國防部採購陸製無人機。由於美軍時常以造價數百萬美元、能長時間飛行的無人機來執行複雜任務，，也會透過輕巧靈活的小型無人機進行偵查、訓練，五角大廈過去就曾採購商業無人機用來執行任務，大疆也因此受到限制。

但根據美國國防部採購官員2019年10月指出，五角大廈仍有採購大疆的無人機，但這些無人機被當作「標靶」，並沒有配備給執行任務的精銳部隊。此外，大疆的無人機所使用的晶片、EDA技術也都源自於美國技術，所以等於是大疆的獲利都是由美國企業賺走，加上無人機技術近年來蓬勃發展，美國自然先把目光擺在5G、AI等產業上。

大疆獨占市場份額，卻也樹大招風，也在2018年遭Autel Robotics(大陸無人機公司道通科技在美子公司) 指控大疆侵犯3項專利，請求美國商務部國際貿易委員會（ITC）根據337條款對大疆及其子公司展開調查，專利權之爭也在近期落幕，判決大疆侵權指控無效。

(中時電子報)