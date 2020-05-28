5月28日16時，十三屆全國人大三次會議閉幕後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

NBC記者提問，在美國繼續講疫情全球遊行歸咎於中國的時候，出現了中美新冷戰的言論和說法，但是中美雙方官員還在討論落實兩國之間第一階段經貿協議，為落實之創造條件，推動穩定發展。總理先生，考慮到中國經濟自身的困難，您認為中國的讓步是否足以解決美方關切？中國經濟能否抵御「冷戰」和「脫鈎」的威脅？

李克強說，當前，中美關係的確出現了一些新的問題和新的挑戰。中美關係很重要，兩國都是聯合國安全理事會常任理事國，我們在應對傳統和非傳統的挑戰上，有很多應當和可以合作的地方。我們在經貿、科技、人文方面，也有廣泛交流。

可以說，中美之間存在廣泛的共同利益，中美兩國合則兩利，鬥則俱傷。這不僅關係道兩國人民的利益，而且關係到全世界。所以，一些問題發生以後，世界也有所擔憂。

至於你說到「冷戰」，我們從來都是摒棄冷戰思維的。關於所謂「脫鈎」，可以說兩個主要經濟體脫鈎的話對誰都沒有好處，也會傷害世界。我們還是應該按照兩國元首達成的共識，推動建立以協調、合作、穩定為基調的戰略關係。

剛才你的提問中，對經濟方面非常關注。中美兩國經濟，可以說是「你中有我、我中有你」，一路走來很不容易，但是雙方都從中獲益了。

這讓我想起，幾天前一家美國高科技公司，在中國的武漢宣佈並且實質性投資開工。我不能做商業廣告，但是我對他這個行為是贊同的，所以發出了賀信。這個例子表明，中美商貿界是互有需要的，是可以實現合作並且互贏的。

中美之間的商貿合作，還是應該遵循商業規則，由市場來選擇、讓企業家來判斷。剛才的例子，就可以說明政府是搭平台的。

當然，中美兩國，一個是世界上最大的發展中國家，一個是最大的發達國家，我們有不同的社會制度、文化傳統、歷史背景，我們之間存在分歧、發生矛盾，這是不可避免的，問題在於怎麼對待。中美關係這幾十年來風風雨雨，一方面合作前行，一方面磕磕絆絆，的確很複雜。這需要有智慧，就是擴大我們的共同利益，管控分歧矛盾。

總之，要相互尊重、平等互利。尊重對方的核心利益和重大關切，尋求合作共贏，這樣於己、於人、於世界都好。

(旺報 )