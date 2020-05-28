想要買房卻被告知名下已經有房，是賺到還是惡夢的開始？一位來自大陸長沙的單身女子，上個月準備購買人生第一間房子，她繳完訂金後，卻被告知首購族的資格遲遲無法通過，審核顧問告知女子，她已經結婚兩次，且名下有兩間房產，女子想不透單身的自己怎麼會有這些紀錄。

這位陳姓女子表示，原本與父母一起住，因為生活與工作需要，決定購買一間屬於自己的房子，得知自己已婚消息後，陳女相當驚訝，前往長沙不動產登記詢問，對方告知她這兩段婚姻中，購屋都是用她的名字，且都是同一個建商的房子。

根據外媒報導，陳女想起自己的前同事離職後去賣房，認為前同事應該知情，果然對方告訴她，陳女會結婚還有買房，都是對方的另一名同事「搞鬼」，但前同事不肯透露任何聯絡方式，陳女猜測「我們以前是同事，可能知道我的身份證號碼等個資，他知道我是長沙人，而且知道我未婚」，身分就這樣莫名被盜用。

目前陳女只能等警方調查，等待盜用她身分的人現身，新聞曝光後許多網友認為女子賺到，只要提起離婚告訴，就可以分得一半房產，或是直接報警，將住在名下房產的人趕走，就可以住進去，不過也有網友認為，當初女子沒有出錢買房，想要分得房產不是容易的事。

(中時電子報)