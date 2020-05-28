台中市烏日區旭光國小因原校區用地不足，為方便學生就學，多年前搬遷至高鐵特區，舊校區就此荒廢，日前就曾有同志闖入、在校園內大曬日光浴，引發爭議，最近又傳出遭人亂丟棄廢棄物，地方居民很無奈，盼相關單位儘速規畫利用，不要讓廢棄校園成為治安、髒亂點。

走到旭光國小門口，清楚可見數個大床墊堆置在校門旁，學校門口還掛著一個裝了垃圾的大袋子，讓當地居民很無奈，他們說，之前就曾發現有人在此亂丟大型廢棄物，也曾向學校反映，主管單位派人清運後沒多久，又再度發現廢棄床墊，很擔心垃圾越堆越多，最後變成髒亂點。

市議員陳世凱指出，旭光國小搬遷至今3年多，舊校區問題不斷，去年還曾傳出有同志聚集、在校園內大曬日光浴，附近居民嚇得不敢靠近，所幸經警方取締並加強巡邏後情況改善，但最近又有不肖人士來亂丟廢棄物，居民很困擾。

陳世凱表示，旭光國小位置雖較偏僻、少人經過，但因緊鄰高速公路、知高圳步道，風景很好，假日也有不少運動民眾經過，相關單位應妥善處理廢棄校園的問題。

台中市教育局指出，為杜絕不肖人士再度亂丟廢棄物，目前計畫在校門口、出入口附近裝設監視器，一旦發現將依法查緝，而因為該處校地為當地仕紳無償提供，未來計畫拆除校舍，並歸還土地給原所有權人。

(中時 )