如何幫助商圈找回人潮？繼2年前針對逢甲商圈消費群與消費方式調查，逢甲大學「統計行銷研究小組」再度針對台中市西屯區中科購物廣場做分析，透過[email protected]電子優惠券系統訪問近500民眾，發現發送節日贈品優惠券或贈品券最容易吸引客群上門。

逢甲大學指出，學校特別開設「調查設計與分析」課程，並透過中科管理中心、請中科購物廣場廠商設置[email protected] 結合電子優惠券索取系統，並針對其中4家最多人索取店家的消費群進行問券訪問，總計完成497分有效問券。

調查發現，約29.2％受訪者共提領366張優惠券，其中有高達5成的人提領生日禮或節慶優惠、超過4成受訪者提領多人同行價格優惠，而現場消費抵用券最少人領取，且多數受訪者認為紙本票券取得最方便。

研究團隊指出，約有51％的消費者曾於周一至周五的平日時代到購物廣場消費，且選擇用餐、吃火鍋者高達76％，此外，若店家主辦如學生之夜等節慶活動最容易讓消費者感覺到誘因、高達48％；團隊希望透過此課程教學融合實作、提供店家因應市場營運的決策，對未來產學合作達到助益。

(中時 )