台中市議員朱元宏27日痛批台中市政府新聞局，歧視原住民影視團隊，漠視原住民文化傳承，獨厚商業類型電影！緣由來自於原住民導演申請台中市新聞局影視補助，竟當場遭到質疑團隊是否有執行能力，族人自覺受辱。新聞局強調，認為委員在評估上絕對是公平公正。

朱元宏議員說，「這不是歧視，什麼才是歧視。」市府每年編列約3000萬元預算補助影視團隊以維持六年，目的是為提高台中形象，帶來正面效益，進而帶動地方經濟，透過使用中臺灣影視基地拍攝，吸引更多拍攝團隊前往取景。

朱元宏指出，影視補助中的評審委員，應該要有原住民委員一席，才能夠針對原住民影視需求以及相關題材有正確的引導以及輔助，認為委員的評審標準必須公開透明。另建議新聞局應該檢討每年3000萬元預算，是否有達到該有效益，不該花錢補助，卻沒有為台中市政府建立良好的形象。

新聞局表示，108年補助過兩家關於原住民題材的電影，也協助過原住民導演拍攝，並沒有漠視原住民文化傳承，也絕無刻意歧視原住民影視團隊，認為委員在評估上絕對是公平公正。

(中時 )