2019年台灣氣泡水市場已超過10億元，今年預估還有20%的成長空間，成為各家業者兵家必爭之地，開元食品看好此一消費趨勢，推出BOGARI氣泡水新品導入餐飲通路，搶攻夏季飲料旺季的商機。

據市場資料顯示，2019年台灣餐飲營業額為8116億元，雖然目前受疫情影響，但近年來餐飲市場都維持有4~5%的成長率，另外，包裝飲料的市場也高達550億元。

開元食品每年皆關注飲料趨勢，並推出適合市場需求的商品，今年推出BOGARI氣泡水新品，除了滿足消費者，也適用於餐廳、手搖飲料、咖啡廳、甚至居酒屋酒吧等通路型的多樣化飲品的需求。

因應夏季炎熱氣候影響與療癒型的消費心理，還有即將來到的飲料旺季，開元此次推出BOGARI氣泡水，希望讓消費者無論是店內消費、外帶飲用都能完美滿足，透過沁涼舒暢氣泡水口感，帶來清爽開心的小確幸。

(時報資訊)