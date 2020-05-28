台積電(2330)宣布，率先推出7奈米汽車設計實現平台，且首次投片即獲得成功。台積公司以7奈米的量產經驗及獲得ISO 26262汽車安全標準認證的基礎矽智財，將協助客戶加速人工智慧推理引擎、先進駕駛輔助系統以及自動化駕駛的設計時程。

台積電今（28）日宣布領先全球推出7奈米汽車設計實現平台（Automotive Design Enablement Platform, ADEP），自2018年開始量產7奈米技術，擁有領先業界的良率與品質保證，能夠提供汽車應用日增的高度運算需求之先進製程，同時也符合嚴格的耐用性與可靠性要求。

台積公司研究發展組織技術發展資深副總經理侯永清表示，汽車應用向來要求最高的品質水準，隨著先進駕駛輔助系統及自動化駕駛的出現，強大且高效的運算能力變得不可或缺，以驅動人工智慧推理引擎進行道路與交通感測，進而協助駕駛迅速做出決定。

台積擁有豐富的7奈米量產經驗與完備的設計生態系統，協助客戶釋放創新，首次投片即獲得成功，同時滿足市場上對於更高安全性且更智慧化汽車的嚴格要求。

台積公司汽車設計實現平台，已獲得ISO 26262功能性安全標準的認證，涵蓋標準元件、通用型輸入輸出(GPIO)以及SRAM基礎矽智財。

此外，台積公司基礎矽智財已通過AEC-Q100第一級規格的嚴格驗證，提供客戶多一層品質保證，製程設計套件及第三方矽智財廠商的支援亦已到位，可協助客戶進一步集注在市場上，推出差異化的產品，同時也承諾支援車用產品的長久生命周期。

(時報資訊)