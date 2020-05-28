工業電腦大廠研華（2395）董事長劉克振表示，新冠肺炎疫情對研華營運影響集中在首季，第二季起將恢復正常，營收可望持平去年同期的次高水準。同時，雖然歐美需求因疫情衰退，但公司主要承作B2B業務，需求至多遞延、不會消失，對後市看法並不悲觀。

此外，疫情帶動智慧醫療需求、加速企業數位轉型。劉克振表示，近期接獲較大量醫療急單，研華近期成立「研華智醫」事業單位，以系統整合商（SI）之姿投入遠距醫療市場發展，目前已與數家醫療院所合作，未來不排除併購強化規模，或結盟醫學院及醫院資源。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，新冠肺炎疫情對研華營運影響集中在首季，並透露4月單月獲利狀況已優於去年同期。累計1～4月自結合併營收156.65億元，年減7.62％，稅後淨利則年減近1成，衰退幅度已較首季8.36％、19.74％收斂。

研華嵌入式運算核心事業群副總經理張家豪則表示，疫情對各產業需求影響程度不一，其中博弈產業受影響最重、需求相當疲弱，零售需求亦同步偏弱，但醫療需求則因床邊照護系統等產品拉貨強勁，需求明顯轉強。

劉克振則表示，由於中國大陸封城影響生產，新冠肺炎對研華首季影響最重，隨著生產狀況恢復，雖然歐美市場需求有些趨緩，但第二季營運可望恢復正常，營收可望持平去年同期的次高水準。不過，因首季衰退較多，上半年營運要達到持平去年同期水準仍有難度。

(時報資訊)