台灣基康在25日向台灣台北地方檢察署遞狀控告華聯生物科技，涉嫌侵犯台灣基康非侵入性胎兒染色體基因檢測項目智慧財產權，華聯生物科技反駁指出，雙方的非侵入性胎兒染色體基因檢測(NIFTY/NIPT)項目都是代理華大基因公司(BGI Genomics)的產品，華聯生技確實依法取得原廠合法的授權而推出相關基因檢測服務，並無所謂侵權情事，對於華聯生技所受損害，也會保留法律追訴權。

華聯生技強調，台灣基康日前來函聲稱有相關智慧財產權爭議後，事實上只是指稱華聯生技網頁部分文字有違反著作權法爭議，與華聯生技提供服務授權以及相關智慧財產權並無關聯。

但華聯生技收到來函後，仍立即委任律師函覆台灣基康，除了說明相關實際情形外，也希望能與台灣基康共同釐清事件始末，以免影響雙方合法權益。

但台灣基康於收到回函後並未聯繫華聯生技做進一步查證，仍聲稱華聯生技有侵權爭議並直接提告，進而引發相關誤解與不安。對此，華聯生技除了深感遺憾，為了維護華聯生技的服務品質及捍衛消費者的信賴，華聯生技將會檢附具體事證向相關機關說明，對華聯生技所受損害，也會保留法律追訴權。

華聯生技自主研發aCGH羊水染色體基因晶片，並列為全球四大高密度基因晶片的台灣研發原廠，而在深耕台灣18年之際，從確診工具aCGH自主研發，進而擴大其基因檢測服務規模至篩查，於是在2020年引入NIFTY/NIPT。

華聯生技（Phalanx Biotech)擁有43項專利，致力於降低國內出生缺陷，自主研發一系列的婦幼基因檢測服務，2009年起自主研發aCGH染色體晶片，2012年正式推出小兒染色體晶片，並在2013年正式推出產前檢測標靶式的羊水晶片服務，一張晶片即可一次篩檢超過400種以上的微小片段CNV(Copy Number Variation) 所造成的遺傳疾病，應用於產前及產後染色體異常、發展遲緩、智力障礙篩檢。

2016年取得政府「小兒緩發育醫學檢測」科專計畫，率先整合Microarray與WES(Whole Exome Sequencing) 雙平台檢測，隨即在2017年推出小兒緩發育基因分析檢測服務，這一系列婦幼基因檢測的研發，提供婦產兒科醫師作為臨床診斷的重要依據。

(時報資訊)