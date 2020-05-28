大葉大學多媒體學程6名馬來西亞學生創作的畢業動畫作品「再次」獲放視大賞西基動畫獎。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學多媒體學程畢業班的馬來西亞同學用動畫「再次」闡述他們對死亡的想法。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學多媒體學程6名馬來西亞學生創作的畢業動畫作品「再次」獲放視大賞西基動畫獎。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學多媒體數位內容學位學程李佳彤等6名馬來西亞學生，近日畢業製作作品「再次」勇奪高雄市政府經發局「放視大賞」西基動畫特別獎，多媒體學程副主任程仲勝指出，獲獎代表著大葉大學師徒傳承、產學攜手的辦學成果。

團隊組長李佳彤說，故事發想來自她的夢境，人過世後會忘記之前發生的事情，搭著火車上天堂；因此在討論畢製主題時，大家決定依據這個概念，但改寫結局。

故事中的男主角他坐在火車上，回憶起和妻子結婚、一起出遊，還有約會遲到、妻子病逝等，美好的、遺憾地和感傷的點滴，故事最後，火車上的報紙暗示男主角是交通事故遇難者，火車到達終點站時，男主角下了車，在天堂再次與深愛的妻子相遇。

指導老師吳旻書表示，西基是台灣規模第一的動畫公司，這次畢業生李佳彤、覃靖雯、劉沛妏、黃宗豪、李成駿、黃春燕等6人，能獲得廠商肯定，十分不容易，動畫創作的美術風格明確，且故事帶有弦外之音，相信他們在創作的過程，不只是精進了技術，更學到團隊合作、全力以赴的精神。

程仲勝則說，指出，多媒體學程第6屆畢業生5月初舉辦畢業展，展出動畫、遊戲、美術設定、模型等多元類型的作品；今年「放視大賞」頒獎典禮採線上直播方式宣布得獎名單，除了動畫「再次」獲獎，另由許書瑋等人製作的音樂節奏遊戲「妮雅芙妮」亦榮獲遊戲類行動遊戲組新銳大賞，顯現學生們的創作實力

(中時 )