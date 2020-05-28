新冠肺炎在大陸的影響漸漸退去，各地的疫情受到控制，大陸首艘國產航母山東艦也克服疫情陰霾，出海進行今年首度的航訓。

據香港文匯網報導，山東艦於25日離開大連造船廠碼頭，展開航行試驗訓練任務。自去年底在三亞交付入列後，山東艦於今年元旦返回大連，堅持防疫訓練兩不誤的組訓方式，今次離港也是其年內首度出海航行。

(中時電子報)