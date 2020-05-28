疫情已過 山東艦進行今年首度出海訓練 17:432020/05/28 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解放軍第一艘自製航母「山東」艦在海南三亞軍港交付海軍的畫面。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎在大陸的影響漸漸退去，各地的疫情受到控制，大陸首艘國產航母山東艦也克服疫情陰霾，出海進行今年首度的航訓。 據香港文匯網報導，山東艦於25日離開大連造船廠碼頭，展開航行試驗訓練任務。自去年底在三亞交付入列後，山東艦於今年元旦返回大連，堅持防疫訓練兩不誤的組訓方式，今次離港也是其年內首度出海航行。 (中時電子報) #山東艦 #訓練 #首度 #出海 #疫情 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 美艦今再闖西沙領海 陸南部戰區警告驅離 - 兩岸 - 旺報 中印西段邊境鬧事 習近平一番話震懾印度 - 兩岸 台灣獲重型魚雷令大陸跳腳 俄專家點出其中秘密 - 兩岸 「港版國安法」全文曝光 2條擴大涵蓋範圍 - 兩岸 中美脫鈎在即？李克強：美國高科技公司剛在武漢開工 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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