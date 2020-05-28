抗疫新利器！長庚黃冠穎醫師團隊從確診病患中找到單株抗體，經實驗發現能有效阻斷病毒，且武漢株、美國株、歐洲株和埃及株都有效果，抑制病毒能力達90至98％，且來源是人體，副作用少、安全性更高，可望開發成治療新冠肺炎的藥物，預計6月招商技轉，希望找到國際大廠合作，力拼年底上市。
林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃冠穎說，過去抗體藥物來自動物抗體，常會發生免疫或發炎反映等副作用，團隊從3位病人的B細胞找到25株抗體，並從中篩選出全人源單株抗體，來自人類、具高度專一性，不但可阻斷病毒進入人體細胞，也能避免病毒在人體內繁殖。
「台灣在研發過程沒有缺席！」黃冠穎說，抗體藥物對抗病原體有預防和治療兩大功能，在感染前給藥抑制發病，感染後則能緩解症狀、降低死亡率，目前實驗室已獲得初步驗證，有效且安全性高，且是人體自己產生的抗體更有發展潛力，技轉後商品化進入人體實驗，就能量產上市。
林口長庚醫院檢驗醫學部副主任黃瓊瑰說，經過國際嚴謹標準三道驗證，證明抗體對新冠病毒有辨識能力，且不論是武漢株、或美國株、歐洲株、埃及株的病毒，抑制都可達90至98％，已達開發為治療藥物的條件。
長庚醫療財團法人副總執行長蘇輝成進一步解釋，病毒進入細胞的受體就像鑰匙孔，抗體就像鑰匙孔的保護套，讓病毒無法接觸正常細胞，且來自人體，不太會產生人體免疫反應，可大幅縮短藥物研發時間，目前實驗看來100個病毒注入抗體後只剩10個，可望將重症病人病毒量大幅降低，希望能盡快找到國際大廠合作，進入人體試驗。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。