林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃冠穎團隊從確診病患中找到單株抗體。(蔡依珍攝)

抗疫新利器！長庚黃冠穎醫師團隊從確診病患中找到單株抗體，經實驗發現能有效阻斷病毒，且武漢株、美國株、歐洲株和埃及株都有效果，抑制病毒能力達90至98％，且來源是人體，副作用少、安全性更高，可望開發成治療新冠肺炎的藥物，預計6月招商技轉，希望找到國際大廠合作，力拼年底上市。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃冠穎說，過去抗體藥物來自動物抗體，常會發生免疫或發炎反映等副作用，團隊從3位病人的B細胞找到25株抗體，並從中篩選出全人源單株抗體，來自人類、具高度專一性，不但可阻斷病毒進入人體細胞，也能避免病毒在人體內繁殖。

「台灣在研發過程沒有缺席！」黃冠穎說，抗體藥物對抗病原體有預防和治療兩大功能，在感染前給藥抑制發病，感染後則能緩解症狀、降低死亡率，目前實驗室已獲得初步驗證，有效且安全性高，且是人體自己產生的抗體更有發展潛力，技轉後商品化進入人體實驗，就能量產上市。

林口長庚醫院檢驗醫學部副主任黃瓊瑰說，經過國際嚴謹標準三道驗證，證明抗體對新冠病毒有辨識能力，且不論是武漢株、或美國株、歐洲株、埃及株的病毒，抑制都可達90至98％，已達開發為治療藥物的條件。

長庚醫療財團法人副總執行長蘇輝成進一步解釋，病毒進入細胞的受體就像鑰匙孔，抗體就像鑰匙孔的保護套，讓病毒無法接觸正常細胞，且來自人體，不太會產生人體免疫反應，可大幅縮短藥物研發時間，目前實驗看來100個病毒注入抗體後只剩10個，可望將重症病人病毒量大幅降低，希望能盡快找到國際大廠合作，進入人體試驗。

(中時 )