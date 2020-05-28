壽山動物園迎嬌客，與兆豐農場合作，引進長鼻浣熊，28日首度亮相。（柯宗緯攝）

壽山動物園迎嬌客，與兆豐農場合作，引進長鼻浣熊，28日首度亮相。（柯宗緯攝）

壽山動物園迎嬌客，與兆豐農場合作，引進長鼻浣熊，28日首度亮相。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園今年初與花蓮新光兆豐休閒農場簽訂保育交流MOU，進行長期動物交流，引進長鼻浣熊、黑肚綿羊與藍冠鴿等3個物種，動物園28日舉辦「浣ㄟ好朋友」記者會，長鼻浣熊首度亮相，呆萌形象讓大小朋友目不轉睛。

副市長葉匡時表示，壽山動物園是全台規模第2公立動物園，今年啟動與國內各動物園、休閒農場進行動物交流計畫，這次與花蓮新光兆豐休閒農場合作，順利引進4隻長鼻浣熊、1對藍冠鴿及1對黑肚綿羊。

觀光局長邱俊龍透露，下一階段醞釀進行樹懶交換計畫，交換過程目的，除可看到不同物種，已有的物種做交換以增加血緣多樣性，避免近親繁殖，後代可以更健康。

邱俊龍提到，近年壽山動物園積極為物種基因多樣性努力，與台北市立動物園進行伊蘭羚、侏儒河馬、長鬃山羊等物種借殖，去年為增加智利紅鶴繁殖機會，將園區元老級智利紅鶴送至北市動物園配對。

觀光局6月主打「城市探險月」有野外祕境探險、自然生態探索、城市風格冒險等3個主題、7條路線，其中也推出夜宿壽山動物園，另6至8月有5個觀光景點免費入園，16個觀光景點商家加入消費滿500元折100元優惠好康。

(中時 )